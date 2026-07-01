España, una misión casi imposible para Austria

Héctor Cantú

La Selección de Austria protagonizará uno de los duelos más dispares de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrente a España.

La historia pone contra la lona al cuadro austriaco que solo ha conseguido una victoria en los últimos 10 enfrentamientos la cual data de 36 años atrás.

Pero la Furia Roja acumula goleadas sobre el cuadro austriaco que han resultado dolorosas, incluso, el último enfrentamiento terminó en un contundente 5-1 para el cuadro ibérico.

La victoria más abultada de España ante el ‘Das Team’ fue de un 9-0 correspondiente a un partido eliminatorio en el que Raúl González Blanco se despachó con un ‘póker’.

Ahora, 17 años después de su última confrontación, ambos equipos llegan con realidades diferentes. España, por un lado, arriba con la etiqueta de favorito y con un valor de mercado superior a 1.2 mil millones de euros, mientras que Austria apenas supera en su totalidad la valoración de Lamine Yamal calculada en 200 mde.

Austria sueña con repetir aquel tercer lugar conseguido en Suiza 1954. Por ahora, en su regreso a una Copa del Mundo, después de 28 años, han avanzado a la ronda de eliminación directa, un escalón que ya sabe a historia pura.