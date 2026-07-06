España es capaz de definir un partido con un jugador de la banca

EFE

Luis de la Fuente, seleccionador español, destacó este lunes que ha sido “un partidazo de los dos equipos”, tras la victoria por 0-1 contra Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, y remarcó que “los jugadores importantes son los que salen desde el banquillo” como Mikel Merino y Ferran Torres, protagonistas del gol.



“Ha sido un partidazo, dos superequipos, como bien hablamos en la previa era una final anticipada, como no puede ser de otra manera sufriendo hasta el final, demostrando los dos las ganas de ganar. Hemos hecho un partido muy completo. Los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y nos han dado esa energía para poder culminar el partido”, explicó en declaraciones a ‘TVE’ al término del encuentro. Mikel Merino liquidó a Portugal con su primer gol en la Copa del Mundo

A Mikel Merino le ha transmitido que “juegue como siempre, acompañando el medio campo, a la media punta y a la delantera”. “Y que llegáramos todo lo que pudiera llegar. Estábamos pensando un poco en darle un poquito de ritmo para afrontar la prórroga con el brío que se necesita recién entrados al terreno de juego. Ha sido magistral la aportación de esos jugadores. Tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo”, remarcó.

SPAIN TAKES THE LEAD ON THE STROKE OF STOPPAGE TIME 🇪🇸



Mikel Merino is the hero! pic.twitter.com/6pVqi1itwF — FOX Sports (@FOXSports) July 6, 2026

No le importa el rival de cuartos de final: “Nos encontramos con mucha confianza y mucha seguridad y vamos a darlo todo hasta el final. Tenemos muchos ingredientes y condición para que los rivales se piensen (que pueden ser el rival a batir)”.