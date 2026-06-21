España despertó y aplastó a Arabia Saudita

Héctor Cantú

Las dudas quedaron atrás. España despejó cualquier cuestionamiento con una contundente goleada sobre Arabia Saudita en su segundo compromiso de la Copa Mundial 2026.

El equipo de Luis de la Fuente hizo valer su condición de favorito frente a unos sauditas que ofrecieron poca resistencia y apenas lograron inquietar a la zaga rival.

Mikel Oyarzábal marca el doblete más rápido de España en un Mundial

La historia comenzó a escribirse desde temprano. Apenas al minuto 10, Lamine Yamal encontró las redes con una gran definición para convertirse en el octavo goleador más joven en la la historia de la Copa del Mundo.

La Roja mantuvo el dominio y amplió la ventaja gracias a Míkel Oyarzábal, quien firmó un doblete antes del descanso. El primero llegó al minuto 21 con un remate de tres dedos y el segundo mediante un cabezazo que dejó a Arabia Saudita contra las cuerdas. Con tres minutos, este es el doblete más rápido de España en la historia de las Copas del Mundo.

La Furia Roja no bajó el ritmo tras el descanso. Al inicio de la segunda mitad, Marc Cucurella provocó el tercer tanto cuando su disparo fue desviado por Hassan Tambakti antes de terminar en el fondo de las redes.

Lamine Yamal y los 10 goleadores más jóvenes en la historia de los Mundiales

Arabia Saudita apenas logró generar dos disparos a portería, pero nunca puso en aprietos al guardameta Unai Simón.

Con este resultado, España se coloca como líder del Grupo H, a la espera del encuentro entre Uruguay y Cabo Verde.

La Selección Española cerrará la fase de grupos frente a Uruguay en un duelo que podría definir el liderato del sector.