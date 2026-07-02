España, a 'octavos' goleando y sin despeinarse

Héctor Cantú

La selección española ha hecho válidos los pronósticos que le colocaban como gran favorito para avanzar de ronda, luego de golear a Austria.

El cuadro comandado por Luis de la Fuente no tuvo impedimento alguno para imponerse de manera autoritaria con un futbol vertical y efectivo que nunca pudo encontrar contrapeso con la estrategia austriaca.

Pedro Porro scores his first international goal for Spain 🇪🇸



What a moment to do it in the FIFA World Cup! pic.twitter.com/8WTSasIErA — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

Para España la gran figura del encuentro fue Mikel Oyarzábal, quien se despachó con un doblete en el encuentro, para superar el promedio de gol por partido en sus últimas 16 apariciones con el equipo español.

2nd connection of the day between Cucurella and Oyarzabal 😮‍💨 pic.twitter.com/cY5fMZAPEl — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

Pedro Porro fue el encargado de anotar el otro gol con el que España se reafirma como gran favorito para llegar al partido decisivo que coronará al nuevo monarca mundial.

OYARZABAL BRACE, ANOTHER CUCURELLA ASSIST 🇪🇸



Spain leads 3-0 and is ready for the Round of 16! pic.twitter.com/KWCbl1E5KV — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

Con este resultado, España espera al ganador del duelo entre Portugal y Croacia para conocer a su rival en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Cabe recordar que España no ha avanzado a cuartos de final desde la edición de Sudáfrica 2010, cuando levantó la única Copa del Mundo que brilla en sus vitrinas.