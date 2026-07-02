Héctor Cantú
España, a 'octavos' goleando y sin despeinarse
La Furia Roja sigue con paso firme rumbo al título
La selección española ha hecho válidos los pronósticos que le colocaban como gran favorito para avanzar de ronda, luego de golear a Austria.
El cuadro comandado por Luis de la Fuente no tuvo impedimento alguno para imponerse de manera autoritaria con un futbol vertical y efectivo que nunca pudo encontrar contrapeso con la estrategia austriaca.
Pedro Porro scores his first international goal for Spain 🇪🇸— FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026
What a moment to do it in the FIFA World Cup! pic.twitter.com/8WTSasIErA
Para España la gran figura del encuentro fue Mikel Oyarzábal, quien se despachó con un doblete en el encuentro, para superar el promedio de gol por partido en sus últimas 16 apariciones con el equipo español.
2nd connection of the day between Cucurella and Oyarzabal 😮💨 pic.twitter.com/cY5fMZAPEl— FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026
Pedro Porro fue el encargado de anotar el otro gol con el que España se reafirma como gran favorito para llegar al partido decisivo que coronará al nuevo monarca mundial.
OYARZABAL BRACE, ANOTHER CUCURELLA ASSIST 🇪🇸— FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026
Spain leads 3-0 and is ready for the Round of 16! pic.twitter.com/KWCbl1E5KV
Con este resultado, España espera al ganador del duelo entre Portugal y Croacia para conocer a su rival en los octavos de final de la Copa del Mundo.
Cabe recordar que España no ha avanzado a cuartos de final desde la edición de Sudáfrica 2010, cuando levantó la única Copa del Mundo que brilla en sus vitrinas.
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