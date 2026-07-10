Erling Haaland ya no mira el Mundial por televisión; ahora lo está escribiendo

Karla Villegas Gama

Hace tres años y medio, Erling Haaland seguía el Mundial desde las instalaciones del Manchester City. Hoy es una de las grandes figuras de la edición 2026 y tiene a Noruega en unos cuartos de final históricos.

Como los ‘Vikingos’ no lograron clasificarse a Catar 2022, Haaland permaneció en Inglaterra mientras 16 jugadores del primer equipo de los 'Sky Blues' viajaban al Mundial, entre ellos Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish, Ederson e İlkay Gündoğan.

Durante ese periodo, el delantero protagonizó una campaña publicitaria en la que mostraba, con humor, lo monótono que era su día a día mientras el resto del planeta disfrutaba del Mundial.

¡ES INEVITABLE! 😎 Erling Haaland volvió a ser más que determinante para impulsar a Noruega con un doblete y eliminar a Brasil. #ElHeroeDelDia #FiebreDeFutbol pic.twitter.com/aSHXdsjLaC — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 6, 2026

Tres años y medio después, Haaland ya no mira el Mundial por televisión: ahora lo está escribiendo.

No solo fue el máximo anotador de las clasificatorias de la UEFA, con 16 goles, sino que en la presente Copa del Mundo ha liderado a Noruega hasta los cuartos de final por primera vez en su historia, tras superar su grupo en segundo lugar y eliminar a Costa de Marfil y Brasil.

Además de mantener viva la ilusión de Noruega, Haaland pelea por la Bota de Oro con siete anotaciones, una menos que Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Muy lejos quedó aquel delantero que en 2022 veía el Mundial desde Manchester. Ahora es uno de los grandes protagonistas del torneo.