Erling Haaland, ¿puede debutar en el Mundial y llevarse la Bota de Oro?

Oscar Sandoval

Erling Haaland se estrenará en la Copa del Mundo y tendrá los reflectores encima, se espera que el delantero sea uno de los goleadores del Mundial 2026, pero la pregunta es si podrá competir por la Bota de Oro. Erling Haaland y Gilberto Mora entre las figuras que debutarán en el Mundial 2026

Haaland es la referencia ofensiva de Noruega que regresa al Mundial después de 28 años, sus goles a nivel de clubes y en la selección lo colocan entre los delanteros a seguir porque normalmente registra más anotaciones que partidos, con los ‘Vikingos’ a ritmo de 55 anotaciones en 50 compromisos.

El atacante llega al Mundial acompañado de la mejor ofensiva de la eliminatoria UEFA luego de que Noruega marcara 37 goles en 8 partidos, de ellos, 17 del 'Androide' quien festejó en cada compromiso.

Haaland se presenta en el Mundial y el reto está cantado, tiene que convertir en la Copa del Mundo para confirmar que está entre los mejores goleadores del orbe, empezar marcando podría darle la confianza para buscar la Bota de Oro del Mundial.