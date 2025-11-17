En cinco minutos, Países Bajos resolvió la goleada sobre Lituania

Héctor Cantú

La Selección de Países Bajos confirmó su presencia en el Mundial 2026 luego de haber logrado una escandalosa victoria de 4-0 sobre Lituana, resultado que le mantiene como líder del sector.

El equipo naranja tuvo cinco minutos fantásticos en la segunda mitad, donde demostraron el poderío ofensivo que les caracteriza al marcar tres goles que redondearon la victoria y aseguraron la presencia del cuadro neerlandés en la próxima Copa Mundial.

Tiijani Reijnders fue el encargado de inaugurar el tanteador apenas a los 16 minutos de tiempo corrido. Aunque los de casa fueron amplios dominadores del encuentro el segundo gol no llegó durante la primera mitad.

Lituana, que se había comportado a la altura y había logrado defender su arco con valentía para no ser goleado, terminó por sucumbir en la segunda mitad ante la claridad y fortaleza ofensiva del equipo anaranjado.

Así, del minuto 58 al minuto 62, se marcaron los tres goles que terminarían redondeando la goleada para los de casa.

Primero fue Cody Gakpo de penal; luego Xavi Simons y Donyell Malen fueron los encargados de perforar constantemente el arco lituano que se ha despedido de toda posibilidad de asistir al Mundial.

Con estos tres puntos, Países Bajos asegura su pase al Mundial como líder del grupo G, seguido por Polonia que irá a la ronda de Playoffs. Lituana queda ubicada en el último lugar del sector con apenas tres unidades conseguidas.