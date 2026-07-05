El Tri no se guarda nada; así jugará ante Inglaterra por los cuartos de final

Héctor Cantú

La Selección Mexicana sueña con dar un paso más en la historia de las Copas del Mundo con el posible sexto partido en el horizonte.

La motivación para el equipo mexicano está de su lado. La afición ya está copando las principales calles del país y Javier Aguirre tiene todo listo para dar la gran sorpresa ante Inglaterra que regresa al otrora Estadio Azteca, donde perdió la última vez que lo pisó en el marco de una Copa del Mundo.

Por ello, ‘El Vasco’ volverá a utilizar a su XI de gala, con el peso más importante de la defensa central que tendrá como reto principal el apagar el fuego de Harry Kane, el goleador del equipo visitante.

Así, México alineará en el arco con el ‘Tala’ Rangel, Johan Vásquez y César Montes en la defensa central y Gallardo y Jorge Sánchez por los costados.

En el mediocampo, Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora en el que será su partido de graduación.

Adelante la dupla demoledora con Raúl Jiménez y Julián Quiñones, acompañados por Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

México está listo para hacer historia en el último duelo que se jugará en territorio mexicano en la Copa del Mundo 2026.