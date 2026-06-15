El técnico de Francia lo acepta: su selección no es la gran favorita en el Mundial

EFE

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró este lunes que la selección española es "la favorita absoluta, sin ninguna duda" para gana el Mundial, pese a que su equipo, vigente finalista y campeón en Rusia 2018, "también tiene el potencial".



"Si hay algún equipo favorito, ese es España", expresó Deschamps, preguntado por EFE en español durante la rueda de prensa previa al debut de Francia ante Senegal mañana, martes, en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

La FIFA incluyó el español como lengua cooficial junto con el inglés en las ruedas de prensa tras la polémica abierta cuando jugadores como el marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Vinicius o el neerlandés Frenkie de Jong no pudiesen responder en español en su comparecencia oficial previa al partido.



Deschamps, en francés, alabó a la selección española, contra quien el conjunto galo quedó eliminado en semifinales de la última Eurocopa.

"Francia obviamente tiene el potencial también (de ganar el Mundial), aunque hay una generación que se retiró y ahora tenemos mucha frescura con jugadores que disputan el torneo por primera vez", agregó el técnico francés, que afronta su última Copa del Mundo al frente de la selección francesa.

El equipo galo debutará en la Copa del Mundo 2026 ante Senegal el día 16 de junio.