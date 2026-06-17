El récord nunca debió ser; Lionel Messi merecía estar expulsado

Enrique Gómez

El récord legendario nunca debió suceder, porque el que lo implantó ni siquiera debió estar en el campo.

Lionel Messi debió ser expulsado en el partido contra Argelia, pero en lugar de eso, se mantuvo en el campo para anotar tres goles, empatar a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales y provocar una victoria que encaminó Argentina y puso al equipo africano cerca de la ruina. Seguramente, el resultado hubiera sido diferente sin la 'Pulga' y con una 'Albiceleste' jugando con uno menos durante más de una hora.

¿Debió Messi ver la tarjeta roja? De acuerdo con exárbitros como Arturo Brizio o Roberto García Orozco, el '10' debió irse a las regaderas antes de su cita con la historia por la plancha sobre Aïssa Mandi, pero el argentino no recibió ni una amarilla y el VAR no se atrevió a llamar al árbitro Marciniak.

🤔👀 Une semelle de Messi sur Mandi qui aurait pu changer beaucoup de choses... C'était à 1-0 pour l'Argentine, bien avant les deux autres buts de la Pulga.



🟥 C'était rouge selon vous ? pic.twitter.com/rQk4oG9Vnq — RMC Sport (@RMCsport) June 17, 2026

La acción de Messi reunió todos los elementos para ser calificada como tarjeta roja, prohibirle su camino al récord y suspenderlo para el próximo partido:

· Cometió juego brusco grave por atrás

· Planchó al rival: hizo contacto con sus tachones en la pantorrilla y desde hace años el criterio es claro, las planchas por arriba del tobillo suelen calificarse con roja

· Antes del pisotón, dio un leve rodillazo al rival por atrás; es decir, previo al ‘accidente’ ya había hecho contacto con la otra pierna y aun así decidió ejecutar otra acción en busca del balón

· Puso en peligro la integridad física del argelino

· Hubo full contact: todo el pie de Messi quedó retratado en la pantorrilla de Mandi

“Es una entrada con fuerza desmedida, con el balón a metro y medio, arriba del tobillo y por detrás. Poniendo en serio riesgo la integridad de su oponente”, evaluó Arturo Brizio en FOX, mientras que Orozco agregó en Claro que “bajo las consideraciones de la regla de juego, Messi debió ser expulsado”.

Las cifras que dejó Lionel Messi en su espectacular partido ante Argelia

Los defensores del argentino aseguran que fue un accidente, que Lionel no es un jugador violento y que no intentó hacerle daño al rival. Seguramente es cierto, pero la falta de intención no es un criterio válido cuando hay entradas de este tipo, mucho menos en épocas del VAR, que, se supone, surgió para dar justicia sin importar si el señalado es un jugador novato o el mejor futbolista de todos los tiempos.

A los 17 minutos, Messi anotó el 1-0 en favor de su equipo, pero al 31 debió salir del campo y ese ‘perdón’ arbitral cambió la historia de los mundiales e influyó directamente en el resultado y el destino de dos selecciones. Inaceptable que algo así suceda en épocas del VAR.