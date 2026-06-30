¡El quinto partido llegó! México eliminó a Ecuador en el Mundial

Enrique Gómez

Un Mundial tan impecable como histórico para México. Nadie lo esperaba, pero todo un país lo festeja.

¿Recuerdan todas las dudas que desató la actual generación de México? Pues resulta que este mismo grupo de jugadores acaba de alcanzar la meta obsesiva de la Selección Mexicana: el quinto partido.

Sí, es verdad que la eliminatoria inició desde los 16vos de final y que el Tri ‘apenas’ llegó a los octavos de final, instancia donde encalló siempre desde la Copa del Mundo de 1994 hasta Rusia 2018, pero es indiscutible que, por primera vez en 40 años, el equipo ‘azteca’ ganó un partido de eliminación directa.

Victroria 2-0 del Tri sobre Ecuador, que fue terminó nulificado en el Estadio Ciudad de México.

Así fueron los goles de este partido celebrado junto a 80 mil aficionados:

· 1-0 (22’): Julián Quiñones arrancó desde media cancha recortó en el área y fusiló a primer poste

· 2-0 (31’): Raúl Jiménez recibió un toque filtrado en el área y prendió el balón con un derechazo

MEXICO TAKES THE LEAD OVER ECUADOR AND THE STADIUM GOES WILD 😱



Julián Quiñones does it again for El Tri! pic.twitter.com/2Z6RqxenuH — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Par de golazos en el primer tiempo, válidos para que Quiñones anotara su tercer tanto en el Mundial (está a uno de la actuación histórica de Luis Hernández) y para que Raúl Jiménez hiciera su segundo tanto en este torneo. Además, Roberto Alvarado se está convirtiendo en un ‘asistidor’ de élite con el Tri.

Cuatro victorias en cuatro partidos para el equipo de Javier Aguirre en el Mundial, todos con la portería en blanco, eso sí ya es un acontecimiento histórico y algo que muy pocos han hecho en toda la historia.

El equipo de Javier Aguirre jugará los octavos de final el 5 de julio contra el vencedor entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Y sí avanza, ahora sí habrá llegado a su máximo techo histórico.

Después de tantos Mundiales fallidos, de una participación históricamente terrible en Catar 2022 y de todas las críticas por la calidad de los jugadores del actual plantel, esta Selección Mexicana se afianza como una de las mejores que ha visto el planeta.