El presidente de la liga canadiense confía en el impacto del Mundial

Reuters

El Mundial que comienza en pocas semanas ofrece la oportunidad de situar el futbol en el centro de la escena canadiense, impulsar los ingresos comerciales y dar un impulso a la Canadian Premier League, afirmó James Johnson, comisionado de la categoría.

El torneo -la primera edición del evento en la que participarán 48 equipos- será coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México, y tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio.

"Como en cualquier Mundial, siempre hay una gran oportunidad para hacer crecer el deporte y el negocio del deporte", declaró Johnson en una entrevista con Reuters.

¿Cuál quedó mejor? Las camisetas mundialistas de México, Canadá y Estados Unidos

"Canadá, por primera vez en nuestra historia, será coanfitrión del Mundial. Desde nuestra perspectiva, vemos una oportunidad para que este deporte se popularice, para aumentar realmente los ingresos comerciales y, en última instancia, para situar a la Canadian Premier League en el centro de la agenda deportiva canadiense".

Canadá jugará la Copa del Mundo masculina por tercera vez, tras sus anteriores participaciones en 1986 y 2022.

Dirigida por el estadounidense Jesse Marsch, su plantilla incluye al lateral izquierdo del Bayern Munich Alphonso Davies, capitán del equipo, y al delantero de la Juventus Jonathan David.

¡Multiverso de mascotas! Zayu, Maple y Clutch se reunieron con las botargas de Guadalajara

En la primera fase del torneo, Canadá estará en el Grupo B, donde chocará con Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

La Canadian Premier League se fundó en 2017 y disputó su primera temporada en 2019. Johnson cree que la liga está entrando ahora en una fase más madura.

"Todos los ingredientes necesarios están ahí. Se trata de reunirlos y hacer que surja la magia. Eso es en lo que nos centramos al coorganizar una Copa del Mundo".