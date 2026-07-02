El plan de Inglaterra para combatir la altura de la Ciudad de México

Enrique Gómez

La estrategia de Inglaterra para hacerle frente a la altura de la Ciudad de México es clara: limitar lo más posible su presencia en la urbe y recurrir a la teoría científica de “las 36 horas”.

El equipo de Harry Kane y compañía pasará de jugar en Atlanta (locación a 300 metros sobre el nivel del mar) a hacerlo en la capital mexicana, la cual está ubicada a 2,240 metros. Dichas condiciones suelen afectar mucho el rendimiento físico y atlético si no se toman las medidas necesarias.

Existen tres opciones para los equipos que visitan la Ciudad de México:

· Llegar con mucha anticipación para que los jugadores se adapten lo más posible

· Establecerse con un máximo de 36 horas previas al partido para esquivar la hipoxia

La Selección Inglesa tomará la segunda opción. Y es que, aunque cada cuerpo es diferente, diversos estudios han comprobado que existe una ventana de aproximadamente un día y medio antes de que el organismo empiece a resentir de forma severa los estragos de jugar en la altura.

Harry Kane ya se saborea la eliminatoria contra México El goleador inglés, feliz de enfrentar a una de las sensaciones del Mundial

Con este plan de trabajo, Inglaterra viajará de Kansas City (sede de su cuartel general para esta Copa del Mundo) a la Ciudad de México a últimas horas de la del viernes 3 de julio, entrenarán en las instalaciones de Pumas (ubicadas cerca del Estadio ‘Azteca’) el sábado y alistarán todo para el duelo por los octavos de final contra México, el cual será al anochecer del domingo 5.

De acuerdo con la Agencia EFE, los anteriores cuatro rivales del Tri recurrieron a diversas estrategias para hacerle frente a este factor geográfico, sin embargo, todas han perdido y sin anotar gol: Sudáfrica se concentró 10 días antes a una altura superior, en Pachuca (a 2,460 metros) y cayó 2-0. Chequia apuró hasta la víspera y fue goleada por 3-0 y Ecuador concentró unas horas antes e igual sucumbió 2-0.

“La altitud es una gran desventaja porque es imposible adaptarse en cuatro días”, dijo el técnico Thomas Tuchel tras la victoria ante RD Congo que desbloqueó el duelo de octavos en la Ciudad de México.