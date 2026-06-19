El partido mil de la Copa del Mundo se jugará en Monterrey

Redacción FOX Deportes

Japón y Túnez se enfrentarán este sábado en Monterrey en el partido número mil en la historia de la Copa del Mundo, una cifra a la que se llega en la primera edición ampliada del torneo y en medio de las polémicas por la cantidad de selecciones participantes.

El partido 1,000 de la Copa Mundial de la FIFA™️ se juega este sábado en Monterrey. ⚽️🏆



Japón 🇯🇵 vs Túnez 🇹🇳 ¿Están listos?

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The 1,000th match in FIFA World Cup™ history will be played this Saturday in Monterrey. ⚽️🏆



Japan 🇯🇵 vs Tunisia 🇹🇳 Are you ready?#SomosMonterrey pic.twitter.com/EXsXvEWLHb — FIFA World Cup 26™ Monterrey (@MonterreyFWC26) June 19, 2026

* Japón empató 2-2 con Países Bajos en su debut en Dallas por el Grupo F, mientras que Túnez cayó 5-1 ante Suecia, antes de este encuentro histórico.

* Un récord de 209 selecciones comenzaron la fase de clasificación para este torneo, frente a las 13 que participaron en la primera Copa del Mundo de 1930.

* África y Asia recibieron un total de 17 plazas de clasificación directa, además de dos plazas para la repesca.

* La FIFA concedió a Oceanía una plaza directa para el Mundial por primera vez.

* "Poder participar en el partido número 1.000 del Mundial es verdaderamente simbólico", declaró el centrocampista y capitán de Túnez, Ellyes Skhiri.