¿El partido más importante en la historia de México? Raúl Jiménez cree que sí

Redacción FOX Deportes

México está a punto de encarar uno de los partidos más importantes de su historia y lo saben los propios jugadores. Con eso en mente, no hay forma en que el Tri pueda sentirse como víctima ante Inglaterra.

De cara al duelo por los octavos de final del Mundial, Raúl Jiménez aseguró que la Selección Mexicana saldrá a buscar un resultado histórico en el Estadio Ciudad de México y aunque el cartel del rival hace aún más especial el encuentro, lo cierto es que el compromiso es el mismo sin importar el oponente.

“No sé si hay un marcado favorito, eso depende mucho de afuera y se demuestra en la cancha. No nos fijamos en eso. Nosotros vamos a salir al campo a hacer nuestro juego, a aprovechar el apoyo de la afición y sacar ventaja de lo que representa jugar en el Estadio Azteca”, comentó el delantero de 35 años.

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Raúl está jugando el cuarto Mundial de su carrera, por lo que ha sido parte de diferentes procesos a lo largo de su carrera, sin embargo, su primera titularidad en el gran torneo (y sus primeros goles) coincide con que el equipo ‘azteca’ está a punto de enfrentar uno de los partidos más grandes de su historia.

“Lo es por lo bien que estamos jugando y por lo que significa pasar a la siguiente ronda. He estado en varios procesos y hay que dimensionar este juego”, dijo el nuevo jugador del Wolverhampton, quien vivirá un partido muy especial porque lleva “más de la mitad” de su carrera “jugando en Inglaterra”.

Se espera que Raúl juegue de arranque en el partido contra Inglaterra, equipo que posee la segunda plantilla más cara de todo el mundo y que alberga a algunos de los mejores jugadores del planeta.