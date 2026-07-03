El partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026 podría cambiar de horario

Oscar Sandoval

Las condiciones climatológicas podrían jugar a favor de la Selección Mexicana en su duelo de octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra. El partido estaba programado para disputarse a las seis de la tarde, hora local, pero una tormenta eléctrica obligaría a modificar el horario y el encuentro podría adelantarse al mediodía.

On the way to the Round of 16 🔜#FIFAWorldCup pic.twitter.com/kOGECtnX0V — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026

La temporada de lluvias en la Ciudad de México ha llevado a la FIFA a tomar precauciones para evitar retrasos como el que sufrió el 'Tri' en su partido contra Ecuador. Por ello, el organismo analiza adelantar el silbatazo inicial seis horas respecto al horario programado.

De acuerdo con Claro Sports, el compromiso de octavos de final “se jugará el domingo a las 12:00 horas”, debido al pronóstico de tormentas eléctricas para la tarde en la capital mexicana.

La FIFA aún no ha hecho oficial el cambio de horario, aunque se espera que lo anuncie en las próximas horas. De confirmarse, sería un problema para Inglaterra que deberá sobrevivir al calor y a la altura si quiere avanzar a cuartos de final de la Copa del Mundo.