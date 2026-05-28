¿El nuevo formato del Mundial favorece a los grandes o a las sorpresas?

Oscar Sandoval

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y marcará un precedente en la historia del futbol, las puertas del torneo se abrieron para naciones que veían la Copa del Mundo como un sueño imposible y que consiguieron un boleto para competir por primera vez a nivel internacional.

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

No todas son buenas noticias para las selecciones de menor calidad que tendrán la oportunidad de medirse a las potencias de la FIFA porque en el papel juegan en inferioridad de condiciones futbolísticas y el nuevo formato no les beneficia.

La diferencia entre algunos equipos será evidente en la próxima cita mundialista porque las mejores selecciones cuentan con experiencia, jugadores ‘Top’ que actúan en las mejores ligas del mundo; dominan su idea de juego, están acostumbrados a la máxima exigencia y tienen un plantel más amplio.

16 days to go...



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Las selecciones más modestas del ranking FIFA rozan el semi profesionalismo y tendrán como objetivo no llevarse una goleada en los partidos de la fase de grupos porque exhibirán sus carencias y las posibilidades de ganar son mínimas ante equipos de primera línea.

La eliminatoria les dio un lugar en la Copa del Mundo y consiguieron su boleto deportivamente por lo que tampoco se puede descartar una sorpresa que sacuda las quinielas porque de esas historias está lleno el torneo.