El Mundial recuerda a Maradona a dos años de su muerte

Alrededor de una estatua tamaño real de Diego Maradona con el uniforme de la selección de Argentina y la Copa del Mundo entre sus manos, el fútbol mundial le rindió homenaje el viernes en Doha al cumplirse dos años de su muerte.

"Lo que ha hecho este señor para hacer enamorar a mucha gente de este deporte muy pocos como él, quizás nadie hizo lo que él”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, uno de los invitados estelares del homenaje organizado por la CONMEBOL en la capital qatarí.

En torno a la estatua que conmemora el título mundial de 1986, también estaban presentes ex compañeros del seleccionado, rivales el búlgaro Hristo Stoichkov y dirigentes. No hubo familiares del excapitán.

"Ha sido un gran líder en Argentina, en Sudamérica y en el mundo entero. Hay que seguir celebrándolo. Hubiéramos querido estar aquí con Diego en este Mundial, pero está en nuestros corazones. Viva Diego”, arengó el máximo dirigente del fútbol mundial, quien además anunció que se establecerá un día fijo en todos los mundiales para recordar al astro.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria tras una cirugía en la que se le extrajo un edema craneal. La justicia investiga si hubo negligencia de los médicos que lo atendieron.

En la primera Copa del Mundo tras su deceso, una mezcla de nostalgia, emoción y agradecimiento envolvió a fanáticos y personalidades del juego, a los que llamativamente les costó hablar de él en pasado.

El astro Lionel Messi, actual capitán de la Albiceleste, no estuvo en el homenaje, pero en una reciente entrevista con FIFA admitió que este Mundial “es raro, es diferente que no esté presente, no verlo en las tribunas, ver a la gente enloquecer cuando aparece él, lo que transmite, lo que hacía sentir al resto”.

“El ama a la selección y siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado”, afirmó Messi, quien buscará en este -- su quinto Mundial -- levantar el mismo trofeo dorado que