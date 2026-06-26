El mundial de 48 equipos favorece a los países pequeños: Thomas Tuchel

EFE

El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, aseguró este viernes que el nuevo formato del Mundial con 48 equipos es "una oportunidad para países más pequeños y naciones menos favorecidas" que son nuevas en la Copa del Mundo.

"A todos nos gustaría jugar más rápido una vez que comienza el torneo, y tener todo un poco más condensado, pero no se puede por la cantidad de equipos que participan, así que nos adaptamos", expresó Tuchel en la rueda de prensa previa al Panamá-Inglaterra de este sábado en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Reece James, out for England with hamstring injury. ❌



He’ll miss at least next two World Cup games, reports @Guardian. pic.twitter.com/sjxj6D8rqc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

"Este formato es una gran oportunidad para equipos que son nuevos en la Copa del Mundo. Tenemos que respetar eso y honrarlo. Es un gran torneo para ellos. Estamos malacostumbrados porque nuestras naciones son grandes y poderosas en el torneo, pero los países más pequeños o menos favorecidos pueden aprovechar esta oportunidad", afirmó el seleccionador de Inglaterra.

Preguntado por la lesión de Reece James, Tuchel confirmó que el lateral derecho titular de los Three Lions no viajó a Nueva York y se perderá el partido contra Panamá, además del de dieciseisavos.

"Es una lesión leve en los isquiotibiales. No pudo entrenar en los dos últimos días. Su evolución va día a día. Creemos que podrá estar para los octavos de final", dijo Tuchel.