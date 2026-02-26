EFE
El juvenil argentino Valentín Carboni se perderá el Mundial
El mediocampista de Racing sufrió una dura lesión durante un entrenamiento
El mediocampista ofensivo Valentín Carboni sufrió este viernes la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento con Racing Club y no podrá estar a disposición de la selección Argentina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este año.
Carboni, que el próximo jueves cumplirá 21 años, llegó al futbol argentino desde el Genoa italiano para sumar minutos como titular que le permitieran estar a disposición del seleccionador argentino, Lionel Scaloni.
Carboni, formado en Lanús como su padre, Ezequiel, y su hermano Franco, pasó por Inter de Milán, Monza, Olympique de Marsella y Genoa, y apenas disputó cinco partidos con la casaca del conjunto de Avellaneda antes de su lesión.
Hasta el momento no está definido si regresará a Italia para rehabilitarse o si lo hará en Argentina.
Campeón con la Albiceleste en la Copa America de 2024, sufrió una "rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha", según informó Racing a través de un comunicado en sus redes sociales, el cual aclaró que el jugador se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días.
