El fatídico escenario donde España sería rival de México en dieciseisavos de final

Héctor Cantú

México, matemáticamente clasificado a la ronda de dieciseisavos de final, podría enfrentarse a España en un escenario totalmente inesperado para esta Copa del Mundo.

Aunque, poco probable, este posibilidad puede darse en el Mundial 2026, un partido que sería fatídico para La Roja y para México, dos equipos que no buscan cruzarse tan pronto en la Copa del Mundo.

Para que esto se diera, España tendría que perder su tercer partido de fase de grupos ante Uruguay y que Cabo Verde se impusiera a Arabia Saudita. Esta combinación dejaría a la Furia Roja en el tercer lugar del grupo H con solo cuatro unidades obtenidas.

México, que se clasificó como primer lugar del grupo A tras ganar todos sus partidos de fase de grupos, se medirá en la primera ronda de eliminación al equipo ubicado en la tercera posición de los grupos C, E, F, H e I.

Aunque por ahora, la tabla de la FIFA que determina los cruces de los terceros lugares, ubica a Escocia como próximo rival de México, todo puede cambiar en las próximas horas si las sorpresas vuelven a presentarse en el Mundial 2026.