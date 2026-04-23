Publicación: viernes 24 de abril de 2026

Reuters

El Fan Fest del Mundial en Toronto será gratuito

La ciudad ajustó el costo tras recibir críticas.

Toronto dio marcha atrás en sus planes de cobrar a los aficionados por asistir a su Fan Fest del Mundial, y el ayuntamiento aprobó un plan para ofrecer una opción de entrada general gratuita después de que algunos concejales objetaran que la tarifa de 10 dólares incumplía una promesa.

El personal municipal había propuesto la semana pasada un plan de entradas generales de 10 dólares para el evento.

El festival, que incluirá retransmisiones en directo de los partidos, comida y entretenimiento, fue promocionado originalmente por la ciudad el año pasado como un "espacio gratuito e inclusivo" para que los aficionados disfrutaran de los partidos durante el Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

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Pero tras las objeciones de algunos concejales, que expresaron su preocupación por la asequibilidad para los residentes, la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, pidió esta semana al personal que revisara la idea de la venta de entradas.

El personal municipal publicó un informe el miércoles en el que proponía que, de las 20,000 entradas generales disponibles cada día, 15,600 fueran gratuitas y 500 se reservaran para grupos comunitarios sin costo alguno. Habrá 3,900 entradas premium disponibles diariamente, con precios que oscilarán entre los 100 y los 300 dólares.

En el informe original de la semana pasada, el personal afirmó que el plan de venta de entradas era necesario como medida de control de multitudes y para ayudar a cubrir los costos relacionados con una "experiencia mejorada para los aficionados".

Confirmados los 10 partidos de la fase de grupos que se jugarán en México

México vs Sudáfrica → Estadio Ciudad de México, 11 de junio
Corea del Sur vs Chequia → Estadio Guadalajara, 11 de junio
Suecia vs Túnez → Estadio Monterrey, 14 de junio
Uzbekistán vs Colombia → Estadio Ciudad de México, 17 de junio
México vs Corea del Sur → Estadio Guadalajara, 20 de junio
Túnez vs Japón → Estadio Monterrey, 24 de junio
Colombia vs R. D. Congo → Estadio Guadalajara, 23 de junio
Sudáfrica vs Corea del Sur → Estadio Monterrey, 24 de junio
Chequia vs México → Estadio Ciudad de México, 24 de junio
Uruguay vs España → Estadio Guadalajara, 26 de junio
Para la siguiente ronda, Monterrey recibirá un partido de eliminación directa y la CDMX, dos.
"El Fan Fest debería ser gratuito para el público general. Podemos ofrecer paquetes VIP para quienes los deseen, pero las puertas deben estar abiertas para todos".

Toronto será sede de seis de los 104 encuentros de la Copa del Mundo.

¡Grupos completos! Ellos son los 6 reclasificados al Mundial 2026

Grupo A: Chequia venció a Dinamarca y se metió en el camino de México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Grupo B: Bosnia y Herzegovina dio la campanada ante Italia y jugará ante Canadá, Catar y Suiza.
Grupo D: Turquía cumplió ante Kosovo y se integró al sector de Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Grupo F: Suecia derrotó a Polonia y le puso fuego al cuadrante de Países Bajos, Japón y Túnez
Grupo I: Irak eliminó a Bolivia y se cruzará en la Copa del Mundo con Francia, Senegal y Noruega.
Grupo K: Congo Democrático liquidó a Jamaica y completó el sector de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

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