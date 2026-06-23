El Día D del Grupo F: Países Bajos, Japón y Suecia están a un solo paso

Enrique Gómez

Menos mal que el futbol es un deporte impredecible, pues si fuera una ciencia exacta, la Selección Neerlandesa debería propinarle una goleada inolvidable a Túnez en el cierre del Grupo K. Y, aunque sí se pronostica un resultado abultado, cualquier victoria funciona para Países Bajos.

Pero el partido que sí será una refriega sin tregua será el de Japón y Suecia, pues se trata de un duelo directo por la clasificación y con el favor de un milagro, hasta podrían buscar el liderato.

Ambos duelos serán el jueves 25 de junio a los 19:00 (ET) en Estados Unidos.

Previo a la última fecha, así las posiciones del Grupo F:

1. Países Bajos, 4 puntos (+4 goles)

2. Japón, 4 puntos (+4 goles)

3. Suecia, 3 puntos (+0 goles)

4. Túnez, 0 puntos (-8 goles)

Así el panorama para cada uno de los integrantes de este grupo repleto de goles y goleadas:

Países Bajos, el líder más probable Copyright: Reuters

No solo está matemáticamente clasificado y tiene mejor diferencia de goles que Japón, sino que enfrenta en la última fecha a Túnez, el rival más débil del grupo. Si consigue una victoria holgada (tal como se pronostica), clasificará en primer lugar a la siguiente ronda y enfrentará al segundo lugar del Grupo C, o sea, Brasil o Marruecos.

El panorama pinta muy bien para ‘La Naranja Mecánica’, pues si Suecia le hizo cinco goles a Túnez y ellos le marcaron cinco al equipo nórdico, la lógica indica que será un festín ante los africanos.

Japón, virtualmente clasificado Copyright: Reuters

Aún podría ser líder del Grupo F, pero aún podría quedar eliminado. Es poco probable que, con cuatro puntos, el equipo asiático quede fuera de los mejores ocho lugares, pero sí que podría suceder, por lo que aún tiene trabajo que hacer contra Suecia, en el último partido de la primera ronda del Mundial.

Si la selección mejor rankeada de Asia gana, podrá aspirar al primer lugar en caso de que Túnez dé la gran sorpresa; si empata, amarra el segundo lugar de grupo, mientras que si llega a caer, deberá esperar que al menos haya cuatro terceros lugares con menos de cuatro unidades al final de la fase de grupos.

Suecia depende de sí mismo Copyright: Reuters

Con un marcador de 5-1 a favor en su primer compromiso y 5-1 en contra en el segundo, el equipo escandinavo pasó del primer al tercer lugar del grupo y con una diferencia de goles anulada, pero depende 100% de sí mismo para clasificar; incluso, si llega a ganar, hasta podría retomar el liderato si la Selección Neerlandesa sufre un desliz, en lo que sería la más grande sorpresa del Mundial hasta ahora.

Si empata, se meterá al ruedo de los terceros lugares, mientras que si cae, reducirá muchísimo sus posibilidades, pues será poco probable que haya cuatro terceros con menos de tres unidades.

Túnez, a causar problemas nada más Copyright: Reuters

Con nueve goles recibidos en dos partidos, parecería irónico decir que el conjunto magrebí busca una despedida digna del Mundial, pero a lo que sí aspira es a dejar una marca y a conseguir uno de sus más grandes triunfos en la historia mundialista; pues, si llega a vencer a Países Bajos, pondrá al rojo vivo la competencia por el liderato, pues cualquiera que resulte vencedor del otro duelo, asumirá la cima.

Túnez, que venció a Francia en Catar 2022, quiere despedirse con otra victoria antológica.