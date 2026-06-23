El Día D del Grupo D: Estados Unidos por el paso perfecto; Paraguay por el 'milagro'

Héctor Cantú

La tercera y definitiva jornada del Grupo D tiene todos los ingredientes para ser imperdible. Las cuatro selecciones llegan con objetivos distintos y aún quedan posiciones por definir.

Un boleto ya está asegurado, mientras que Paraguay y Australia se enfrentarán en un duelo directo por el segundo lugar de uno de los sectores más cerrados de la Copa Mundial 2026.

Estados Unidos por el récord

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Con el boleto a los dieciseisavos de final en la bolsa, 'Las Barras y las Estrellas' buscarán cerrar la fase de grupos con paso perfecto, algo que nunca han conseguido en una Copa del Mundo.

El equipo de Mauricio Pochettino también intentará confirmar su condición de favorito tras golear a Paraguay y vencer por 2-0 a Australia en sus dos primeras presentaciones.

Paraguay, por el milagro

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La selección sudamericana aspira a quedarse con el segundo puesto del grupo y para ello necesita conseguir su primera victoria en el torneo.

Un empate la dejaría con opciones mínimas de avanzar, incluso como uno de los mejores terceros lugares.

Australia, la revelación

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Los 'Socceroos' sorprendieron al derrotar a Turquía y ahora buscan repetir la dosis ante un Paraguay combativo para clasificarse, por tercera vez en su historia, a una ronda de eliminación directa.

Una victoria o un empate les garantizará el boleto a la siguiente fase.

Turquía, el adiós

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El conjunto turco fue uno de los primeros equipos en quedar matemáticamente eliminado tras sufrir derrotas en sus dos primeros compromisos.

Ahora, las 'Estrellas Crecientes' intentarán despedirse con una victoria para cerrar de manera decorosa su participación en la Copa Mundial 2026, donde sus principales figuras quedaron lejos de las expectativas.