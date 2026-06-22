Karla Villegas Gama
El Día D del Grupo C: Brasil, Marruecos y Escocia se juegan todo
Solo Haití está eliminado; el resto aún pelea por seguir con vida.
El Grupo C del Mundial 2026 llegará a la última jornada con tres selecciones en la pelea por los boletos a dieciseisavos de final. Brasil y Marruecos dependen de sí mismos para avanzar, mientras que Escocia aún sueña con colarse entre los mejores terceros.
Es cierto, la ‘Verdeamarela’ y los ‘Leones del Atlas’ cuentan con mejores posibilidades; sin embargo, Escocia todavía aspira a terminar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.
La ‘Canarinha’ lidera el sector con cuatro puntos, luego de empatar con Marruecos y derrotar a Haití. Su diferencia de goles (+3) lo pone por encima de los africanos, así que depende de sí mismo para ganar el grupo.
Si vence a Escocia, Brasil garantizará su clasificación y peleará el liderato con Marruecos por diferencia de goles. Si empata, asegurará su boleto a dieciseisavos, aunque podría ceder el primer puesto a Marruecos si le supera por diferencia de goles.
Los ‘Leones del Atlas’ tienen cuatro unidades, son segundos del sector (+1) y también tienen su futuro en el torneo en sus manos.
Necesitan ganar o empatar con Haití para avanzar a dieciseisavos. Si lo consiguen con una diferencia suficiente, podrían quedarse con el liderato del grupo.
Incluso si pierde, aún podría clasificar siempre y cuando Escocia derrote a Brasil
El 'Ejército de Tartán' llega tercero con tres puntos y necesita sumar para mantenerse con opciones reales de avanzar.
Si empata con Brasil podría aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros lugares, con cuatro unidades.
Si pierde aún podría meterse a la siguiente fase, pero dependería de la diferencia de goles y de los resultados de los demás grupos.
Fue la primera selección eliminada del torneo, luego de sus derrotas contra Escocia y Brasil.
Su partido frente a Marruecos no le servirá de nada, pero será clave en el acomodo del resto de los equipos del grupo.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT