El Día D del Grupo A: Se buscan escoltas para la Selección Mexicana

Enrique Gómez

Lo único seguro del Grupo A es que México clasificará como líder y que recibirá los 16vos de final en casa contra una selección que haya finalizado en tercer lugar; sin embargo, el resto de las posiciones de este sector sigue en el aire; incluso Corea del Sur aún podría caer hasta el último lugar.

Previo a la tercera fecha del Mundial, así marcha el primer grupo de la Copa del Mundo:

1. México, 6 puntos (+3 goles)

2. Corea del Sur, 3 puntos (+0 goles)

3. Chequia, 1 punto (-1 gol)

4. Sudáfrica, 1 punto (-2 goles)

Todos los partidos se jugarán a la misma hora (20:00 ET) el miércoles 24 de junio.

Pero, ¿qué se juega cada equipo en su último partido de la primera ronda?

México analiza homenajes Copyright: Mexsport

Como ya tiene asegurado el primer lugar del grupo, el Tri analiza rotar a su equipo titular (por si no fuera suficiente la semana de descanso entre partidos) y darle minutos a Guillermo Ochoa, el portero de 41 años que dedicó las últimas temporadas a mantenerse activo y sano para poder concluir su carrera en este Mundial 2026 con el equipo de sus amores: la Selección Mexicana.

Pese a la gran respuesta de Raúl Rangel en el arco, ‘Memo’ es un portero confiable, por lo que no sería un riesgo dejarle el último partido de la fase de grupos ante Chequia. Pero además del cancerbero, el ‘Vasco’ podría darles rodaje a otros elementos para tenerlos bien afinados de cara a la siguiente ronda.

Aunque el Tri solo tiene tres puntos más que Corea, el primer criterio de desempate es el duelo directo, por lo que ya es inalcanzable, sin embargo, aprovechando que está en casa, buscará hacer historia y firmar su primer Mundial ganando los tres partidos de la fase de grupos.

Corea del Sur aún no clasifica Copyright: Reuters

Como el Grupo A es el primer en competir dentro del Mundial, nadie sabe cuántos puntos necesita un equipo para avanzar como uno de los ocho primeros lugares, por lo que el conjunto asiático todavía no puede sentirse clasificado.

Eso sí, tan solo necesita un empate contra Sudáfrica (el rival más débil del sector en apariencia) para asegurar su pase como segundo de grupo, pues, aunque Chequia ganara y ambos tuvieran cuatro puntos, los ‘Tigres Blancos’ tendrán preferencia por su victoria ante los europeos.

Es verdad que Corea ya no puede ser líder del grupo, pero aún podría terminar en cualquiera de los otros lugares del Grupo A (sí, incluyendo el último puesto), por lo que tendrá que salir con todo para asegurar el segundo lugar del sector, que le permitiría enfrentar al escolta del Grupo B, el de Canadá y Suiza.

Chequia apunta a clasificar Copyright: Reuters

Perder el primer partido del Mundial nunca es buen augurio y empatar el siguiente, mucho menos, pero por cómo se han dado los resultados, Chequia alberga opciones realistas para clasificar a los 16vos de final.

Tiene dos vías, pero ambas incluyen vencer al anfitrión México: la primera opción es avanzar como segundo con una derrota de Corea del Sur, el problema es que ese resultado implicaría una victoria de Sudáfrica, por lo que deberá mantener una mejor diferencia de goles o más goles anotados (como hasta ahora) para seguirse posicionando por encima de los africanos, pese a tener los mismos puntos.

La segunda opción, la más probable, es quedar en tercer lugar (pues Corea es favorito para ganar o al menos empatar contra Sudáfrica). Si eso sucede, deberá esperar a que por lo menos cuatro terceros lugares de los otros 12 grupos no sumen más de tres puntos, escenario que parece muy factible.

Sudáfrica, de pie y con esperanza Copyright: Reuters

Si al equipo ‘Bafana Bafana’ le hubieran dicho antes del Mundial que para la última fecha de la fase de grupos estaría a un triunfo de clasificar a la siguiente ronda por primera vez en su historia, lo hubiera firmado sin dudar.

Y es que para esta Copa del Mundo 2026 hasta podría meterse como segundo lugar del Grupo A (sin tener que esperar a ver si se queda entre los ocho mejores terceros lugares) si vence a Corea del Sur y el Tri mantiene el rigor pese a tener asegurada la clasificación como líder y vence a Chequia en la Ciudad de México.

El torneo ha estado lleno de sorpresas y una victoria de Sudáfrica (61° del Ranking FIFA) contra Corea del Sur no sería la más grande hasta ahora.