Eerling Haaland falló dos veces el mismo penal

Hiram Marín

Lo que parecía ser una ventaja tempranera para Noruega se convirtió en el inicio que no quería tener Erling Haaland en el partido de eliminatorias mundialistas europeas contra Israel. En los primeros minutos el árbitro marcó la pena máxima y el encargado de cobrar fue el delantero del Manchester City.

Haaland tomó el balón, disparó de manera muy sobrada, lo que el arquero Daniel Peretz aprovechó para adelantarse un poco, tenderse a su derecha y atajar el penal.

Erling Haaland has his penalty saved by Daniel Peretz — twice.



Norway are awarded a penalty, which Haaland takes, but the Israeli goalkeeper saves it.



The referee orders a re-take after Peretz is too quick to come off his line — but the Manchester City striker has his penalty… pic.twitter.com/p2ylhZFqol — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 11, 2025

Desde el VAR vino la solicitud de repetición precisamente por el tema de los pasos que había dado y la ejecución tenía que repetirse.

Haaland volvió a tomar la pelota, la acomodó en el punto penal y para sorpresa de todos, disparó idéntico, esta vez el arquero no se adelantó pero sí se tendió bien y detuvo nuevamente el tiro del noruego, lo que provocó el enojo en los aficionados.

Del otro lado, el festejo llegó con Peretz, pues el haber atajado ese penal le dio oxígeno a la selección israelí, que no llegó a este encuentro como favorito.