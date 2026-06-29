Ecuador se queja por 'juego sucio y antideportivo' en la Ciudad de México

Héctor Cantú

Ecuador está incómodo en territorio mexicano y ha enviado una queja abierta para reclamar por la ‘serenata’ que la afición mexicana llevó a su hotel de concentración.

Primero fue el largo trayecto que tuvo una duración prácticamente de nueve horas. Las incidencias climáticas y el tránsito en la ciudad impidieron que el equipo sudamericano llegara en las 6 horas pronosticadas en el itinerario inicial.

“Tuvimos un retraso de casi tres horas para llegar al hotel, no sé por qué terminó siendo un vuelo de casi nueve horas. Los partidos anteriores fueron exactos en las otras ciudades, todo había sido muy organizado, pero acá no ha sido igual”, declaró el estratega ecuatoriano, Sebastián Beccacece.

Horas después, algunos aficionados mexicanos se dieron cita en el hotel de concentración del equipo sudamericano, para montar una pequeña ‘fiesta’ con pirotecnia, tambores, cánticos y silbatos.

Los hechos han sido condenados por la Federación Ecuatoriana de Futbol que ha emitido un comunicado donde se tacha como “antideportivo” lo vivido en suelo mexicano.

“La FEF hace un llamado a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico y aficionados”, se lee en el mensaje publicado en sus redes sociales.

México y Ecuador se enfrentarán por el boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, instancia donde ya están clasificados, Canadá, Brasil, Marruecos y Paraguay.