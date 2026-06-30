Ecuador no se guarda nada; así jugaría ante el Tri

Héctor Cantú

La Selección de Ecuador tiene la moral por todo lo alto luego de haber derrotado a Alemania en su último partido de la fase de grupos.

El equipo sudamericano quiere hacer historia y dar un ‘Aztecazo’ que le encumbre en la historia como el primer equipo en derrotara México en el hoy denominado Estadio Ciudad de México en una Copa del Mundo.

Por ello, el equipo comandado por Sebastián Beccacece, alineará a sus mejores jugadores para el choque de octavos de final.

Beccacece se ha declinado por dar continuidad al esquema que le dio tan buenos resultados ante Alemania. En el arco alineará Hernán Galíndez, mientas que la zaga defensiva estará conformada por Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez y Ángleo preciado por las bandas.

El cinturón estará conformado por John Yeboah, Nilson Angulo, Moisés Caicedo y Pedro Vite, la gran duda del XI inicial al n estar al 100 por ciento físicamente.

En la delantera, la pareja ofensiva ofensivo no tendrá modificaciones, buscando intensidad, fuerza física y velocidad con Gonzalo Plata y Enner Valencia.