Ecuador, con una misión casi imposible: derrotar a Alemania

Hiram Marín

Ecuador y Alemania se medirán en un duelo de vida o muerte (sobre todo para el conjunto sudamericano) donde se define el destino del Grupo E en el Mundial 2026.

La 'Tri' llega con la obligación absoluta de ganar para mantener vivo el sueño de avanzar a la siguiente ronda. Al frente estará una potencia europea que no pretende regalar nada y busca cerrar la fase inicial de forma perfecta.

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La 'Manschafft' llega a este compromiso con el trabajo hecho y la clasificación en el bolsillo tras un arranque demoledor con dos victorias, sobre Curazao y Costa de Marfil.

Por el contrario, la Selección de Ecuador se juega el todo por el todo tras un inicio bastante titubeante. Los dirigidos por Sebastián Beccacece arrastran la urgencia de no haber podido marcar goles, tras caer 1-0 ante los marfileños e igualar 0-0 con Curazao.

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Para lograr la hazaña frente a los alemanes, Ecuador dependerá del liderazgo y la solvencia de figuras como Piero Hincapié, Enner Valencia y Moisés Caicedo.

Los referentes del conjunto meridional tendrán la misión de frenar la ofensiva teutona y guiar la generación de juego desde el medio campo. Una victoria heroica les otorgaría cuatro valiosos puntos para sellar el boleto a los dieciseisavos de final.