Día gris para la Selección Mexicana; devolverá relojes de lujo

Héctor Cantú

A dos días de que la Selección Mexicana enfrente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial, el equipo vivió una jornada gris, marcada por dos temas que acapararon la atención.

Primero surgió la posibilidad de modificar el horario del partido frente a Inglaterra debido a las condiciones climáticas. La sola posibilidad provocó la molestia del técnico Javier Aguirre, quien aseguró que una decisión de ese tipo alteraría la planificación de su cuerpo técnico, jugadores y los aficionados.

Horas más tarde llegó una nueva controversia. La Selección Mexicana informó que los futbolistas devolverán los relojes de lujo que habían recibido días atrás como obsequio por parte de Stevewilldoit.

“La SNM informa que, de común acuerdo, nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido Stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado”, publicó la Selección en sus redes sociales.

La polémica surgió porque el creador de contenido estadounidense, presumió haber ganado 2 millones de dólares tras apostar a que México vencería en sus tres partidos de la fase de grupos.

Como muestra de agradecimiento, el influencer entregó relojes de lujo a los jugadores del Tri.

Sin embargo, tras las críticas generadas por el vínculo con las apuestas deportivas, los futbolistas optaron por devolver los obsequios para evitar que la Selección Mexicana se vea relacionada con ese tipo de actividades en plena Copa del Mundo.