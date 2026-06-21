Defensa total a la Selección de España

EFE

Luis de la Fuente, seleccionador español, remarcó este domingo, tras el triunfo por 4-0 ante Arabia Saudí en el Mundial 2026, que le “parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo”, aunque también expresó que hay “autocrítica” y su conjunto no se conforma con este triunfo, porque tiene “un margen de mejora excepcional”.



“Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos seguidos sin perder… Me parece una barbaridad cuestionar a este equipo, a esta generación de futbolistas, tan jóvenes, con un recorrido excepcional. Eso es lo que me parece injusto”, expresó el técnico en rueda de prensa en el estadio de Atlanta tras las críticas después del 0-0 de la primera jornada del Mundial frente a Cabo Verde del pasado lunes. Mikel Oyarzábal marca el doblete más rápido de España en un Mundial

“Este equipo es muy saludable, muy sano y la actitud es encomiable. Da gusto trabajar con ellos. Con pique me refería a una reacción normal que tiene que tiene que tener cualquier ser humano. Nadie es insensible a la crítica. Estaban picados (los jugadores) en su orgullo, porque este equipo puede hacerlo mucho mejor, como ha demostrado. Esos comentarios que a ellos les llegan les hacen a veces activarse y está muy bien”, añadió.



Y valoró a jugadores bajo el foco de la crítica tras el 0-0 con Cabo Verde, como Rodrigo: “Es un futbolista excepcional. El mejor jugador del mundo en su posición. Es tremendo que no lo pongamos en valor. Rodrigo siempre es importante esté como esté, siempre hace las cosas bien. Todo esto dicho con Martín Zubimendi detrás, que es el segundo mejor del mundo en su posición. Cuestionar a Rodrigo me parece, de verdad… Se me pone la piel de gallina”.



También destacó a Mikel Oyarzabal: “La gente que entendemos de fútbol lo tenemos súper valoradísimo. Desgraciadamente, hay otras personas que no les causa tanto impacto. El impacto de Mikel en el equipo es brutal. No hay otro futbolista en el mundo con esta incidencia. A Mikel lo hemos reivindicado siempre, los compañeros lo reivindican y me encantaría que nosotros, en España, también reivindiquemos a Mikel Oyarzabal, porque puede marcar una historia en el fútbol español excepcional. Lo celebro y ojalá, Dios quiera, que seamos capaces de valorar esto”.

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“Mikel, como no se puede contar todo, había tenido un pequeño problemilla esta semana. Tuvimos dudas si podía participar en el partido. Ayer, después, a la noche, tras su tratamiento y la conversación que tuvimos, me dijo ‘estoy’. Y hemos apostado por él. Si no hubiera estado el resultado tan marcado seguramente hubiéramos tenido que jugar más con él. Creíamos que era el momento de darle una pausa y darle tiempo a Ferran, que también lo necesitamos en su mejor versión”, añadió sobre su cambio al descanso.



Del triunfo por 4-0, De la Fuente expuso que “era recuperar un poco las sensaciones” que necesitaba “corregir y mejorar” el equipo “respecto al último partido” con Cabo Verde.