¿Cuántos millones le darán a la selección que gane el Mundial?

Héctor Cantú

La FIFA entregará premios descomunales para las selecciones que prosperen en la Copa del Mundo, en la que será la edición que más dinero otorgue a las selecciones participantes en la historia.

El organismo repartirá en total 665 millones de dólares para todas las selecciones participantes, considerando la etapa máxima a la que lleguen, siendo el campeón el equipo que, por obvias razones, se embolse el premio más jugoso que apunta a ser de aproximadamente 50 millones de dólares.

De entrada, las 48 selecciones, simplemente por participar recibirán un bono de 1.5 millones de dólares, dinero que estará destinado para sufragar los gastos necesarios. Además, habrá premios que, en caso de quedar eliminados en la primera ronda serán de 9 millones de dólares.

Para los equipos que queden eliminados en la primera fase de eliminación directa (dieciseisavos de final), recibirán 2 milones de dólares más. Es decir, que en total se podrán embolsar por quedar entre las 17 mejores selecciones, 11 millones de dólares.

Para los octavos de final el premio asciende a los 15 millones de dólares, mientras 1que aquellas ocho selecciones que lleguen a cuartos de final recibirán 19.

Los semifinalistas tendrán acceso a un premio de mínimo 27 millones de dólares, el cual le será entregado al cuarto lugar; el tercero recibirá 29 millones de dólares.

Los finalistas en conjunto recibirán un premio de 83 millones de dólares, siendo 50 de ellos para el campeón y el restante para el segundo lugar.

La FIFA sigue echando la casa por la ventana en una de las ediciones de la Copa del Mundo más esperadas que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.