Enrique Gómez
¿Cuándo, dónde y entre quiénes serán los 8vos de final del Mundial?
Camino definido para México, Brasil, Colombia, Paraguay, EUA, Argentina y Canadá
Acaba de terminar la ronda de 16vos de final, pero el Mundial no espera a nadie.La fase de octavos de final ya tiene todos sus cruces definidos y en unas horas se disputará el primer partido.
La Copa del Mundo que se juega Canadá, Estados Unidos y México aún tiene a siete equipos del continente (cuatro de CONMEBOL y tres de CONCACAF) entre los clasificados a la ronda de los 16 mejores y al menos para esta instancia, no habrá enfrentamientos ‘interamericanos’.
En cambio, sí se espera un partidazo europeo (ibérico, para ser exactos) entre España y Portugal, en un duelo que marcará la despedida de uno de los grandes candidatos para ser campeón del mundo. Otro duelo muy esperado es el del coanfitrión México y la Selección Inglesa, que, de hecho, será uno de los cinco enfrentamientos intercontinentales entre América y Europa en esta fase.
¿Quiénes, cuándo y dónde jugarán los octavos de final de la Copa del Mundo 2026?
LLAVE 1
4 de julio:
· Paraguay vs Francia (Filadelfia)
· Canadá vs Marruecos (Houston)
6 de julio:
· Portugal vs España (Dallas)
· Estados Unidos vs Bélgica (Seattle)
LLAVE 2
5 de julio:
· Brasil vs Noruega (Nueva York)
· México vs Inglaterra (Ciudad de México)
7 de julio:
· Argentina vs Egipto (Atlanta)
· Suiza vs Colombia (Vancouver)
Los enfrentamientos ya tienen sus cruces definidos. Por ejemplo, si México y Brasil avanzan, se medirán en los cuartos de final y su destino está ligado con los cotejos que se llevarán a cabo en Atlanta y Vancouver, por lo que, quien progrese, podría enfrentar al actual campeón del mundo en semifinales.
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