Publicación: sábado 4 de julio de 2026

Enrique Gómez

¿Cuándo, dónde y entre quiénes serán los 8vos de final del Mundial?

Camino definido para México, Brasil, Colombia, Paraguay, EUA, Argentina y Canadá

Acaba de terminar la ronda de 16vos de final, pero el Mundial no espera a nadie.La fase de octavos de final ya tiene todos sus cruces definidos y en unas horas se disputará el primer partido.

La Copa del Mundo que se juega Canadá, Estados Unidos y México aún tiene a siete equipos del continente (cuatro de CONMEBOL y tres de CONCACAF) entre los clasificados a la ronda de los 16 mejores y al menos para esta instancia, no habrá enfrentamientos ‘interamericanos’.

En cambio, sí se espera un partidazo europeo (ibérico, para ser exactos) entre España y Portugal, en un duelo que marcará la despedida de uno de los grandes candidatos para ser campeón del mundo. Otro duelo muy esperado es el del coanfitrión México y la Selección Inglesa, que, de hecho, será uno de los cinco enfrentamientos intercontinentales entre América y Europa en esta fase.

¿Cuál es el continente con más ‘sobrevivientes’ en el Mundial?

UEFA (7): Francia, Portugal, España, Noruega, Inglaterra, Bélgica y Suiza
CONMEBOL (4): Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia
CONCACAF (3): México, Estados Unidos y Canadá
CAF (2): Marruecos y Egipto
AFC (0): Australia, único que avanzó, fue eliminado en 16vos
OFC (0): Nueva Zelanda, único representante, quedó en fase de grupos

¿Quiénes, cuándo y dónde jugarán los octavos de final de la Copa del Mundo 2026?

LLAVE 1

4 de julio:

·       Paraguay vs Francia (Filadelfia)

·       Canadá vs Marruecos (Houston)

6 de julio:

·       Portugal vs España (Dallas)

·       Estados Unidos vs Bélgica (Seattle)

LLAVE 2

5 de julio:

·       Brasil vs Noruega (Nueva York)

·       México vs Inglaterra (Ciudad de México)

7 de julio:

·       Argentina vs Egipto (Atlanta)

·       Suiza vs Colombia (Vancouver)

Los enfrentamientos ya tienen sus cruces definidos. Por ejemplo, si México y Brasil avanzan, se medirán en los cuartos de final y su destino está ligado con los cotejos que se llevarán a cabo en Atlanta y Vancouver, por lo que, quien progrese, podría enfrentar al actual campeón del mundo en semifinales.

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