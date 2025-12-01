¿Cuál es el mejor grupo que podría tocarle a México en el Mundial?

Enrique Gómez

Ahora más que nunca, todos desean un grupo fácil para la Selección Mexicana. Y es que, en su estado actual, parece imposible que pueda superar el primer corte sí le tocan rivales más o menos desafiantes.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 (5 de diciembre) definirá el destino de las selecciones ya clasificadas (y las que esperan meterse de último momento), además, confirmará al equipo que inaugurará la Copa del Mundo contra el Tri, toda vez que la selección del Bombo 3 que quede sorteada en el Grupo A, jugará el duelo de apertura en el Estadio Azteca el 11 de junio.

Pero, ¿cuál sería el grupo más fácil y el más complicado que podría tocarle a México?

Solo para recapitular: existen cuatro bombos de equipos en el sorteo para y la idea es que un integrante de cada bolillero sea sorteado en cada uno de los 12 grupos. Como, México es cabeza de serie, no enfrentará en primera instancia a otros equipos del Bombo 1 (el de las potencias), pero si a uno del Bombo 2, uno del Bombo 3 (contra quien inaugurará el Mundial) y uno del Bombo 4.

Posibles rivales de México para el partido inaugural del Mundial 2026

A excepción de los equipos europeos, ningún equipo puede quedar sorteado contra rivales de su misma confederación, por lo que el Tri no puede quedar alinearse contra equipos de la CONCACAF, ni contra ningún reclasificado por la vía del repechaje intercontinental, puesto que ahí hay aspirantes de la zona.

Con todo esto en cuenta, ¿cuál es el Grupo más difícil que podría tocarle a la Selección Mexicana?

· México

· Colombia (13° del Ranking FIFA)

· Noruega (Líder de su grupo en la UEFA)

· Reclasificado A de la UEFA (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia)

Ya sin contemplar a los reclasificados de la FIFA, ¿cuál sería el grupo más accesible para el Tri?

· México

· Australia (26° del Ranking FIFA)

· Sudáfrica (61° del Ranking FIFA)

· Nueva Zelanda (86° del Ranking FIFA)

The greatest show in the world is coming. 🏆



Don't miss the Final Draw on Friday. ⏳ pic.twitter.com/AdMCNwto2e — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2025

Vaya que sería una pesadilla enfrentar al equipo ‘cafetalero’ que tanto ha goleado a México en los últimos tiempos y en el mismo grupo a la sorpresiva Noruega de Erling Haaland, además de Italia, si es que logra colarse por la vía del repechaje de la UEFA y evita perderse el Mundial nuevamente.

Con el formato ampliado del certamen, México se ve más cerca de cumplir su capricho de jugar el legendario quinto partido, pero por su nivel actual, parece muy lejos de alcanzar los cuartos de final.

Para la Copa del Mundo del 2026, después de la fase de grupos se juegan los 16vos de final, esto quiere decir que jugar el quinto partido representaría alcanzar los octavos, una instancia bien conocida por el Tri, pero a la cual sería todo un logro acceder considerando sus últimas referencias.