Héctor Cantú

Una auténtica bomba es la que se ha soltado a unos cuantos minutos de que arranque el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre Portugal y Croacia.

Cristiano Ronaldo no jugará más con la selección de su país, una vez que culmine la participación de los lusos en el presente Mundial.

Cristiano Ronaldo, el capitán más ganador en la historia de Portugal

Así lo ha revelado la hermana del goleador, Kátia Aveiro que está disputando su sexto Mundial en la edición México, Canadá y Estados Unidos 2026.

“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional”, habría dicho su hermana antes de silbatazo inicial del duelo.

Esto, además de que anula cualquier posibilidad de que Cristino aspire a jugar un séptimo mundial en su carrera, también elimina la posibilidad de que CR7 dispute la Eurocopa del 2028 con su selección.

Sobre la gestión de las emociones de Cristiano, Kátia ha asegurado que su hermano n se encuentra nervioso y que incluso está mucho más tranquilo que el resto de la familia que acompaña a la estrella portuguesa en su sexto Mundial.