Cristiano Ronaldo levanta la cara después de su peor partido en un Mundial

Enrique Gómez

Después de dar uno de sus peores partidos en Mundiales, Cristiano Ronaldo llamó a mantener el ánimo y la concentración, pues el torneo es más largo que de costumbre y la historia apenas inicia.

Portugal, una de las cinco selecciones mejor posicionados en el Ranking FIFA y mejor valuadas de acuerdo con Transfermarkt, decepcionó al no poder vencer a la República Democrática del Congo, donde CR7 tuvo un partido de pesadilla al solo tocar el balón 22 veces y no tener tiros a gol.

Tras el 1-1 en Houston, el equipo ‘luso’ se medirá contra Uzbekistán y después peleará el primer lugar del grupo contra Colombia (al menos así se espera). Posteriormente, iniciará la primera ronda de 16vos de final en la historia y con ella, la fase de eliminación directo hasta llegar a la final. Es decir, quedan muchos partidos para Portugal y para que Cristiano luzca como ya lo hicieron Lionel Messi y otras estrellas.

Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2026

“No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego”, escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales, luego de lo que fue un terrible partido en lo individual, donde no regateó ni una sola vez y tampoco consiguió dar un pase importante.

Cristiano Ronaldo falló dos oportunidades en el área, donde sus tiros ni siquiera fueron a portería; además, de acuerdo con 365 Scores, el jugador de 41 años tuvo cero intercepciones, ningún pase clave, jamás interceptó balones y nunca ejecutó en regate; por si fuera poco, ni siquiera generó faltas.

Eso sí, el jugador del Al-Nassr hizo historia al jugar el sexto Mundial de su carrera, sin embargo, esta primera pieza del último baile fue desastrosa, pues más allá de lo individual, el equipo europeo se quedó muy corto en el partido contra RD Congo y ahora deberá recuperar lo perdido frente a Uzbekistán.