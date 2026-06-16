Cristiano Ronaldo, ejemplo para su selección y para todo Portugal

EFE

El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aseguró que "Cristiano Ronaldo es un ejemplo" para todas las niñas y niños que se aficionan al futbol y consideró que, aunque sea el sexto Mundial de su legendaria carrera, a nivel emotivo parece que es su primera Copa del Mundo.

Lo hizo en la rueda de prensa organizada en el Houston Stadium en la víspera del debut de Portugal en el Mundial, contra Congo.

"Cristiano es una vez más un ejemplo y una referencia para el grupo, para jóvenes, niños y niñas que empiezan a seguir su ejemplo. Es una maravilla. A nivel interno parece que es su último Mundial", dijo Martínez.

"A nivel de intensidad, de fuerza emotiva, de estar preparado, y dentro de la selección es un jugador vital. Es un jugador de área, el que abre espacios, es un futbolista cuyos números reflejan la importancia que tiene", añadió.

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Martínez informó de que Rubén Días se perderá el partido con Congo debido a unas molestias físicas, pero subrayó que no se trata de lesiones graves.

También insistió en la necesidad de trabajar con disciplina para que el sueño de conquistar un Mundial se pueda hacer realidad.

"Decir que es un sueño, eso lo es para todos, para nosotros es un sueño. Todas las personas que adoran a la selección tienen una opinión. Yo, como seleccionador, mi responsabilidad es ver cómo llegar al sueño. El técnico debe demostrar que es capaz de ganar con Portugal, empezamos por los tres partidos de la fase de grupos. Yo también tengo un sueño, pero mi responsabilidad es que el Mundial se gane racionalmente", afirmó.

Y el desafío comienza contra Congo, una selección que Martínez estudió con atención.

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"Congo es un equipo que dejó fuera a Camerún y Nigeria, es un equipo muy flexible, no es solo un equipo que defiende bajo. Los equipos africanos consiguen hacer presión alta, tienen una línea defensiva muy buena y jugadores que militan en las ligas más importantes de Europa", dijo.

El preparador español destacó además la cultura futbolística de Portugal y su capacidad de seguir produciendo talento.

"Portugal es un ejemplo, un país de 10 millones de habitantes que produce jugadores del más alto nivel todos los años. Es un país que ha ganado el Mundial sub-17 y que tiene a futbolistas en los mejores vestuarios del fútbol mundial", dijo.

Portugal y Congo se enfrentan este miércoles a las 12.00 locales en el NRG Stadium de Houston (Texas) en la primera jornada del Grupo K, en el que también están encuadradas Uzbekistán y Colombia.