Cristiano Ronaldo, condicionado de cara al Mundial
El Comité de Disciplina de la FIFA anunció la medida.
Cristiano Ronaldo se fue expulsado en la penúltima jornada del torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2026 y el Comité de Disciplina de la FIFA formalizó su castigo.
De acuerdo con el informe, CR7 se hizo acreedor a un partido de sanción y dos más condicionado.
El encuentro de suspensión ya lo cumplió, contra Armenia; sin embargo, la FIFA lo seguirá de cerca pues en caso de cometer otra falta disciplinaria se perdería el arranque de la Copa del Mundo.
El ‘Bicho’ agredió a Dara O´Shea, defensa de Irlanda. Aunque inicialmente el árbitro había amonestado al portugués, tras la revisión en el VAR cambió el cartón amarillo por la expulsión.
