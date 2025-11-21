Publicación: martes 25 de noviembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Cristiano Ronaldo, condicionado de cara al Mundial

El Comité de Disciplina de la FIFA anunció la medida.

Cristiano Ronaldo se fue expulsado en la penúltima jornada del torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2026 y el Comité de Disciplina de la FIFA formalizó su castigo.

De acuerdo con el informe, CR7 se hizo acreedor a un partido de sanción y dos más condicionado.

El encuentro de suspensión ya lo cumplió, contra Armenia; sin embargo, la FIFA lo seguirá de cerca pues en caso de cometer otra falta disciplinaria se perdería el arranque de la Copa del Mundo.

El ‘Bicho’ agredió a Dara O´Shea, defensa de Irlanda. Aunque inicialmente el árbitro había amonestado al portugués, tras la revisión en el VAR cambió el cartón amarillo por la expulsión.

Estas son todas las expulsiones de Cristiano Ronaldo

1. Manchester United vs Aston Villa, Premier League: 15 de mayo de 2004
2. Manchester United vs Manchester City, Premier League: 14 de enero de 2006
3. Manchester United vs Portsmouth, Premier League: 15 de agosto de 2007
4. Manchester United vs Manchester City, Premier League: 30 de noviembre de 2008
5. Real Madrid vs Almería, La Liga: 5 de diciembre de 2009
6. Real Madrid vs Málaga, La Liga: 24 de enero de 2010
7. Real Madrid vs Atlético de Madrid, Copa del Rey: 17 de mayo de 2013
8. Real Madrid vs Athletic de Bilbao, La Liga: 2 de febrero de 2014
9. Real Madrid vs Córdoba, La Liga: 24 de enero de 2015
10. Real Madrid vs Barcelona, Supercopa de España: 13 de agosto de 2017
11. Juventus vs Valencia, Champions League: 19 de septiembre de 2018
12. Al-Nassr vs Al-Hilal, Supercopa de Arabia Saudita: 18 de abril de 2024
13. Portugal vs Irlanda, Eliminatorias Mundialistas: 13 de noviembre de 2025

