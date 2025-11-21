Cristiano Ronaldo, condicionado de cara al Mundial

Redacción FOX Deportes

Cristiano Ronaldo se fue expulsado en la penúltima jornada del torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2026 y el Comité de Disciplina de la FIFA formalizó su castigo.

De acuerdo con el informe, CR7 se hizo acreedor a un partido de sanción y dos más condicionado.

El encuentro de suspensión ya lo cumplió, contra Armenia; sin embargo, la FIFA lo seguirá de cerca pues en caso de cometer otra falta disciplinaria se perdería el arranque de la Copa del Mundo.

El ‘Bicho’ agredió a Dara O´Shea, defensa de Irlanda. Aunque inicialmente el árbitro había amonestado al portugués, tras la revisión en el VAR cambió el cartón amarillo por la expulsión.