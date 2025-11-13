Redacción FOX Deportes
Costa Rica complicó su situación al caer ante Haití
La Selección dirigida por Miguel Herrera está en la 'cuerda floja' rumbo al Mundial
Un gol de Frantzdy Pierrot al minuto 44 dejó a la Selección costarricense en una situación delicada dentro del Grupo C.
El partido, disputado en Willemstad, tuvo a Costa Rica con mayor iniciativa, pero sin la contundencia necesaria. Haití aprovechó la ocasión más clara que generó y resguardó la ventaja con orden defensivo, para ganar 1-0.
Costa Rica intentó equilibrar el ritmo con circulación y juego por los costados, pero Haití mantuvo las líneas juntas y cerró espacios con disciplina.
En la segunda mitad, los ticos presionaron más alto buscando el empate. Sin embargo, la falta de precisión en el último toque y la firmeza del arquero haitiano mantuvieron el marcador intacto. Fue un final desesperado para los de Miguel Herrera.
En la tabla, la derrota coloca a Costa Rica en una posición comprometida para la clasificación directa. Haití, con ocho puntos, toma ventaja clave en la pelea, mientras que Costa Rica, con seis, queda obligada a sumar en el siguiente partido para no rezagarse.
El margen de error se reduce al mínimo. El grupo luce apretado y cada punto restante será determinante.
Haití celebra un triunfo vital que sostiene sus aspiraciones, mientras Costa Rica deberá recomponer funcionamiento y puntería. Los ticos saben que aún dependen de sí mismos, pero el calendario no concede respiro.
La presión aumentará en la recta final y el duelo directo entre los contendientes definirá destinos. El camino mundialista se aprieta para unos y se ilumina para otros.
