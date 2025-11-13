Costa Rica complicó su situación al caer ante Haití

Redacción FOX Deportes

Un gol de Frantzdy Pierrot al minuto 44 dejó a la Selección costarricense en una situación delicada dentro del Grupo C.

El partido, disputado en Willemstad, tuvo a Costa Rica con mayor iniciativa, pero sin la contundencia necesaria. Haití aprovechó la ocasión más clara que generó y resguardó la ventaja con orden defensivo, para ganar 1-0.

Costa Rica intentó equilibrar el ritmo con circulación y juego por los costados, pero Haití mantuvo las líneas juntas y cerró espacios con disciplina.

Haiti keeps the dream alive 🔥 pic.twitter.com/iouMbeP1el — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

En la segunda mitad, los ticos presionaron más alto buscando el empate. Sin embargo, la falta de precisión en el último toque y la firmeza del arquero haitiano mantuvieron el marcador intacto. Fue un final desesperado para los de Miguel Herrera.

En la tabla, la derrota coloca a Costa Rica en una posición comprometida para la clasificación directa. Haití, con ocho puntos, toma ventaja clave en la pelea, mientras que Costa Rica, con seis, queda obligada a sumar en el siguiente partido para no rezagarse.

SCENES FOR HAITI 🤩



Les Grenadiers are still full of hope to make their first World Cup in 50 YEARS 😱 pic.twitter.com/yuTR6qTwXL — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 14, 2025

El margen de error se reduce al mínimo. El grupo luce apretado y cada punto restante será determinante.

Haití celebra un triunfo vital que sostiene sus aspiraciones, mientras Costa Rica deberá recomponer funcionamiento y puntería. Los ticos saben que aún dependen de sí mismos, pero el calendario no concede respiro.

La presión aumentará en la recta final y el duelo directo entre los contendientes definirá destinos. El camino mundialista se aprieta para unos y se ilumina para otros.