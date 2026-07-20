CONMEBOL sí quiere que el Mundial 2030 tenga 64 selecciones

Redacción FOX Deportes

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) está presionando para que la Copa del Mundo de 2030 se amplíe a un número récord de 64 selecciones, apenas un día después de la final del primer torneo con 48 selecciones celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. ¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

El presidente del organismo rector del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, hizo campaña a favor del formato aún más extendido en redes sociales el lunes, instando a la FIFA a ampliar la edición del centenario del torneo.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay", escribió Domínguez. "Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos".

Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones querido Gianni Infantino y a todos los amigos de la FIFA por tan grande organización y felicidades España por ser el nuevo campeón del mundo.



¡En 2030, nos vemos en casa con el sueño de… pic.twitter.com/EbZJfEIXRI — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo días atrás que cualquier nueva ampliación se debatiría tras la edición de este año, sin aportar más detalles.

Según el plan aprobado, España, Portugal y Marruecos serán los coanfitriones principales, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán los partidos inaugurales para conmemorar los 100 años desde el torneo inaugural de 1930 en Uruguay.