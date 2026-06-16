Con o sin Cristiano Ronaldo, Portugal ya es un serio candidato al título

Enrique Gómez

Es ahora o nunca para Portugal. Ya es una de las mejores selecciones del mundo y lo sería aunque no estuviera Cristiano Ronaldo, pero hasta tiene el lujo de incluir a una leyenda viviente en sus filas.

A diferencia de otros años, la Selección Portuguesa ya no necesita que CR7 la remolque; tiene una gran generación y un equipo es autosuficiente, sin embargo, el jugador de 41 años fue el mejor goleador luso de la temporada pasada (30 goles con el Al-Nassr de Arabia Saudita), es una figura inspiracional y uno de los jugadores más exitosos en toda la historia. Un valor agregado que quizá ninguna otra selección tenga.

O sea, no es por homenaje que CR7 está en el Mundial sino porque sigue siendo un elemento diferencial, pero más allá de lo que haga en la cancha, la valía de tenerlo en el plantel es incalculable.

El perfil de Portugal Copyright: FOX

El peso específico de Portugal para el Mundial 2026:

· 5° del Ranking FIFA antes de su debut contra RD Congo

· La 4° selección más valiosa según Transfermarkt (mil 200 millones de euros)

· Vitinha y Joao Pedro vale 140 MDE cada uno

· Tiene al menos 13 jugadores en los mejores equipos del mundo

De hecho, Cristiano Ronaldo (10 MDE) es el sexto jugador menos valiosa de la plantilla portuguesa para el Mundial.

Cristiano Ronaldo, el principal atractivo en los entrenamientos de Portugal

Si unimos la calidad de la plantilla de este equipo, así como su posición en el Ranking, Portugal es uno de los máximos favoritos en el Mundial. Pero si a eso le sumamos el factor CR7, lo cierto es que este equipo tendría que dar el mejor Mundial de su historia y pelear en serio al título.

Los máximos favoritos para la Copa del Mundo por Ranking FIFA y valor de plantilla:

1. Francia

2. España

3. Inglaterra

4. Argentina

5. Portugal

Más que una sorpresa o un “caballo negro”, Portugal ya es un candidato real a ser campeón del mundo. Además, es la última oportunidad de Cristiano Ronaldo (el mejor jugador en la historia de este país y que sigue jugando) para lograrlo; por lo que más que un sueño, buscar el título es casi una obligación.