Con gran remontada llegó la primera victoria de Egipto en un Mundial

Hiram Marín

Mohamed Salah apareció en el momento preciso y se convirtió en uno de los artífices para que Egipto se pusiera el overol y lograra una espectacular remondada para vencer 3-1 a Nueva Zelanda y así ganar por primera vez en una Copa del Mundo.

Con este resultado y sumado el empate entre Bélgica e Irán, Egipto se convierte en líder del Grupo G al sumar 4 puntos, por lo que el primer avance a la segunda ronda también es una gran probailidad.

En su andar en los Mundiales, los 'Faraones' sumaban únicamente 3 empates y 5 derrotas, por lo que la victoria era prioritaria, aunque la sombra del pasado se apareció en la primera mitad, con el gol de Nueva Zelanda apenas a los 15 minutos.

Sin embargo, el empuje del gigante africano llegó en el momento preciso. Primero con el empate por conducto de Mostafa Ziko al 58 y posteriormente con el disparo letal de Mohamed Salah que le dio a Egipto una ventaja que ya no dejaría ir.

A first-ever #FIFAWorldCup win for Egypt! 🌟 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026

El reloj avanzaba, los egipcios seguían dominan do y la cereza en el pastel llegó al 82' con el gol de Mahmoud Trezeguet, ante el festejo de los aficionados y la apoteosis en la cancha por la histórica victoria.

Salah salía antes del final para ser aplaudido por los seguidores egipcios y aunque Nueva Zelanda intentaba llegar, la lápida estaba puesta y los 'Faraones' lograban una histórica victoria y de paso tomaban el primer sitio de su sector.