¿Cómo llegan las potencias al Mundial 2026?

Héctor Cantú

La Copa del Mundo está por iniciar en su edición 34 y las selecciones mejor clasificadas para la FIFA buscan hacer válidos los pronósticos que las colocan como candidatas a levantar el trofeo dorado.

Así llegan a la gran cita del verano las seis mejores selecciones del mundo, con el deseo firme de conquistar la gloria que, hasta hoy, todavía le pertenece a Argentina.

Francia

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Los galos llegarán al Mundial 2026 como el líder en la clasificación FIFA. Son los actuales subcampeones del mundo e intentarán llegar a la final por tercer torneo de manera consecutiva.

Francia llega a la Copa del Mundo como la selección con mayor valor de todas (1.5 mil millones de euros) y en calidad de invicto en sus últimos cinco partidos. Debutará en la Copa del Mundo ante Senegal.

España

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Aunque la clasificación de la FIFA no lo refleje, La Furia Roja llega como la gran favorita para ganar. Lo hizo en 2010 y ahora, en México, Canadá y Estados Unidos quiere refrendar el título.

Plagado de una camada de jugadores jóvenes, España posee al futbolista con mayor valor del mundo. Se trata de Lamine Yamal, quien ya levantó de manera reciente el título de la Eurocopa.

España llega sin haber perdido uno solo de sus últimos partidos y lo hará como segundo clasificado según la FIFA.

Argentina

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La Albiceleste no puede quedarse fuera de la ecuación. Son los actuales monarcas y en el Mundial 2026 buscarán repetir el título con Leo Messi como el capitán incansable de este equipo.

Argentina llega con paso perfecto en sus últimos cinco partidos, donde ha obtenido igual número de victorias y en las que solo han sido capaces de marcarle gol en una ocasión.

Inglaterra

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Los tres Leones tiene una generación dorada que busca trascender en el Mundial 2026. Aunque empató y perdió sus últimos partidos amistosos, Inglaterra ganó todos sus partidos de lase liminatorias rumbo al Mundial y no recibió un solo gol.

Además, cuenta entre sus filas con una mezcla de experiencia y juventud, una lista donde se asoma Harry Kane, uno de los máximos anotadores del momento en el mundo.

Portugal

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El Mundial 2026 será el sexto torneo de esta naturaleza para el gran capitán lusitano, Cristiano Ronaldo, quien intentará llevar de nueva cuenta a su selección por buen camino.

Los lusos llegan ubicados en la quinta posición en la clasificación de la FIFA, el mejor sitio que ha ocupado en los últimos 6 años.

Brasil

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La pentacampeona llega de la mano de Carlo Ancelotti con el deseo de regresar a lo más alto de la esfera Mundial. Un Neymar tocado y en dudads de alcanzar su mejor nivel, se reafirma como el gran líder de la Canarinha para la próxima Copa del Mundo.

Brasil apenas ganó sus últimos tres partidos y con la herida reciente de haber quedado eliminado en cuartos de final en la última Copa América.