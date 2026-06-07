¿Cómo le ha ido a España cuando juega en México?

Héctor Cantú

Han pasado 16 años desde la última vez que España pisó suelo mexicano para jugar un partido amistoso, y ahora, previo al Mundial 2026, volverá a una de las tierras más promisorias para la Furia Roja.

España, que solo ha perdido un partido de futbol en territorio mexicano desde aquel 1981 que hoy se antoja lejano, cuando jugó por primera vez en el Estadio Azteca y donde se impuso por 3-1 al equipo mexicano con una actuación memorable de Juanito, quien se despachó con un doblete.

Cinco años después, La Furia Roja volvió a tierras mexicanas para el Mundial que se celebró en México. España perdió su primer y único encuentro en territorio mexicano en Guadalajara ante la poderosa selección de Pelé.

Posteriormente ganó 2-1 a Irlanda del Norte en Zapopan y goleó 3-0 a Argelia en Monterrey para cerrar la fase de grupos.

En fase de eliminatoria goleó a Dinamarca en Querétaro y terminó empatando ante Bélgica en el estadio La Corregidora de Querétaro, encuentro que terminaría perdiendo en la tanda de penales para sentenciar su eliminación de la Copa del Mundo.

Pasaron 24 años para que España volviera a territorio mexicano a jugar un partido amistoso. En 2010 regresaron ya como campeones del mundo para medirse a un equipo mexicano donde jugaban figuras como Rafael Márquez o Javier Hernández.

Fue justamente Javier el que marcó el primer gol del encuentro para México. David Silva pondría cifras definitivas a un cotejo histórico en el que se celebró el Bicentenario de la Independencia.

Ahora, 16 años después, España regresa a territorio mexicano para su último examen antes del Mundial donde se citará ante Perú en aquel estadio que atestiguó su eliminatoria en el Mundial 1986.