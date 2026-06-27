Colombia tiene la receta perfecta para enfriar y anular a Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

La Selección de Colombia ha dado una cátedra defensiva de cómo contener a un equipo con tanto poder ofensivo como lo es Portugal.

Los lusitanos quedaron nublados sobre el terreno de juego y Cristiano Ronaldo poco pudo hacer para darle un mejor resultado a su selección en el último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Ronaldo and Modrić meet up in the Round of 32 🇵🇹🇭🇷 pic.twitter.com/jiYNqGb0XE — FOX Sports (@FOXSports) June 28, 2026

‘CR7’, quien se estrenó como goleador en el partido anterior, apenas logró tres disparos al arco rival, de los cuales solo uno fue con dirección a puerta.

Sus acercamientos fueron, solamente en el primer tiempo; en el complemento no tuvo opciones de poder encontrar las redes y no registró un solo tiro al arco defendido por Diogo Costa.

En total, Cristiano solo tocó en 27 ocasiones la pelota, de las cuales, 22 fueron pases acertados en el que es uno de los registros más bajos del seis veces mundialista en los últimos partidos con su selección.

Cristiano Ronaldo and Portugal searching for the go-ahead goal to overtake Colombia atop the Group K standings pic.twitter.com/tt7MefKvOc — FOX Sports (@FOXSports) June 28, 2026

Cristino sumó así su cuarto partido, de los últimos cinco disputados, en los que se va sin marcar goles. El único donde logró encontrar las redes fue ante Uzbekistán, donde se despachó con un doblete.

Ahora, Cristiano Ronaldo se verá las caras con su buen amigo, Luka Modric, en la primera ronda de eliminación del Munial.