Colombia se convertirá en el único equipo en jugar en los 3 países

Redacción FOX Deportes

Solo un gol le bastó a Colombia para reclamar el último boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

La fase de los 16 mejores de la Copa del Mundo ha quedado conformada y el equipo sudamericano se medirá a Suiza el martes 7 de julio en Vancouver; es decir, el equipo de Néstor Lorenzo se convertirá en el en el único en haber jugado en los tres países sede del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

Con su victoria 1-0 ante Ghana, Colombia se convertirá en un participante distinguido del torneo, pues ningún otro podrá presumir haber tenido encuentros en cada uno de los países anfitriones.

Colombia, más cerca que nunca de los octavos de final

El único gol el encuentro (donde el portero del Atlas, Camilo Vargas, prácticamente no fue exigido por los jugadores africanos) fue a los 14 minutos cuando Jhon Arias remató de primera un centro elevado que picó justo a su posición. Tal fue la técnica del extremo que, en vez de volar el esférico, sacó un tiro raso.

De esta forma, el equipo ‘cafetalero’ ganó su tercer partido del torneo, pues cabe recordar que solo empató contra Portugal en el último partido de la fase de grupos, donde ciertamente mereció más.

Colombia ha sido uno de los mejores equipos del torneo y se convirtió en el séptimo equipo americano clasificado a los octavos de final (contando CONCACAF y CONMEBOL). Además, partirá como ligero favorito para el duelo contra el conjunto helvético, pues está mejor en el Ranking FIFA.