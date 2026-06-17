Colombia mostró solo un poco de su poder en la Copa del Mundo

Redacción FOX Deportes

En el partido que cerró la primera vuelta de la Copa del Mundo, Colombia conquistó una gran victoria.

Partido de grandes emociones en el Estadio Ciudad de México, donde al menos Uzbekistán se irá con la satisfacción de haber anotado su primer gol en Mundiales, todo gracias a la dádiva de Camilo Vargas.

Victoria 3-1 de la Selección Colombia, que se sitúa cómodamente en el liderato del Grupo K.

Con gran compromiso y calidad, el equipo sudamericano se presentó en la capital mexicana y se apuntó una victoria de gran valor, sobre todo después de que Portugal tropezó (o sea, empató 1-1) contra República Democrática del Congo y se rezagó considerablemente en su intención de ganar el grupo.

Después de 'reglarle' a Uzbekistán su primer gol, Luis Díaz puso orden

En un duelo que inició muy cerrado, Daniel Muñoz apareció ‘de la nada’ en el corazón del área y estiró la pierna para contactar un centro y poner el 1-0 a los 40 minutos. Ya en el segundo tiempo (60’), un bloqueo deficiente del portero Vargas provocó un rebote hacia la línea de gol que Abbosbek Fayzullaev empujó; sin embargo, una poderosa definición cruzada del estelar Luis Díaz (65’) recuperó la ventaja.

En tiempo de compensación, Jáminton Campaz remató de cabeza un balón peleado a sangre y fuego por Cucho Hernández, quien nunca se conformó con la victoria mínima y colgó un centro perfecto.

Presentación triunfal de Colombia, que para la siguiente fecha de la la Copa del Mundo 2026 enfrentará a República del Congo para después tentar al destino con el duelo del 27 de junio ante Portugal.