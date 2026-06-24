Colombia ha tenido un gran crecimiento: Néstor Lorenzo

EFE

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, destacó el crecimiento de su equipo, que se reflejó en la victoria sobre la República Democrática del Congo en la Copa Mundial de Futbol.

"Nos vino bien jugar con un equipo que tiene un esquema defensivo sólido, que cierra los espacios, porque tuvimos que buscar distintos canales de llegada; eso ha mejorado nuestro juego", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Mucho Cristiano Ronaldo, pero el líder total del Grupo K es Colombia El equipo sudamericano no se rindió hasta que arrancó la victoria ante RD Congo

Colombia derrotó este martes al Congo por 1-0 y aseguró su pase a dieciseisavos de final con un gol del defensa Daniel Muñoz, resultado que subió al equipo al primer puesto del grupo K.

Lorenzo reconoció que el partido del próximo 27 de junio contra Portugal, por el liderato definitivo del grupo, será de la máxima dificultad y sus jugadores deberán mejorar el rendimiento en lo individual y en lo colectivo.

"Es un equipo más parecido a nosotros en el sentido que sale a ser protagonista, a tener posesión de balón; va a ser un partido de dos equipos que intentan jugar muy bien al futbol", aseguró.

RD Congo se adueñó del Estadio Guadalajara con su alegría

Al referirse a Cristiano Ronaldo, el líder del ataque de los portugueses, recordó que se trata de uno de los mejores definidores del mundo y que, por ello, no podrán dejarlo solo en situaciones de gol.

Sin embargo, el estratega alertó sobre el juego en conjunto de los portugueses, más allá de su gran figura, que hoy se convirtió en el primer jugador con seis goles en seis Copas Mundiales diferentes.

"Portugal no es solo Cristiano Ronaldo; es un equipo completo con grandes jugadores en todas sus líneas", enfatizó.