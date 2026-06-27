Colombia, el ganador moral contra un apático Portugal

Enrique Gómez

Por alguna razón, Portugal salió resignado a quedarse con el segundo lugar del grupo.

Y es que, aunque Colombia no ganó en el partido en el marcador, sí que fue el mejor equipo dentro del campo de juego y borró (casi por completo) a uno de las mejores selecciones del mundo.

Empate 0-0 entre el equipo de Néstor Lorenzo y el de Roberto Martínez.

La Selección Portuguesa no sufrió demasiado en la portería de Diogo Costa, pero se vio como un equipo secundario en el Estadio Miami. De hecho, hasta pudo perder el partido, pero la punta del pie de Davinson Sánchez estaba en fuera de lugar y la anotación al 90’+1 fue anulada con extrema justicia.

Camilo Vargas en modo Liga MX contra Portugal

Sorprendente postura de ambos equipos, pues, aunque Colombia tenía asegurado el primer lugar, fue quien arriesgó su posición e intentó llevarse el partido contra uno de los equipos más potentes de Europa, que, en cambio, pareció conforme con el empate que le asegurara el segundo lugar.

¿Oportunidades para Portugal? Solo en una ocasión se empleó Camilo Vargas y fue a los 38 minutos, cuando se revolvió para mandar a tiro de esquina un disparo a bocajarro de Bruno Fernandes.

Así quedó el Grupo K de la Copa del Mundo 2026:

1. Colombia, 7 puntos (+3 goles)

2. Portugal, 5 puntos (+5 goles)

3. RD Congo, 4 puntos (+1 gol)

4. Uzbekistán. 0 puntos (-9 goles)

Congo avanzará, pues apunta a posicionarse como el mejor de los terceros lugares del Mundial.

A diferencia de Portugal, que su único buen partido fue el pasado ante Uzbekistán, Colombia lució en la fase de grupos y con una posesión del 55% y 26 remates al arco (seis a gol), mereció irse con nueve puntos en la fase de grupos.